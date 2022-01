No green pass davanti a palazzo giustizia Aosta

Una cinquantina di no green pass stanno manifestando davanti al palazzo di giustizia di Aosta contro il certificato obbligatorio.

Gli attivisti depositano negli uffici della procura esposti fotocopia contro il premier Mario Draghi e il suo governo.

Ipotizzano il reato di violenza privata contro il "ricatto vaccinale" in atto, dato che le persone "sono purtroppo costrette per sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà".

Tra rimandi al premier e vignette contro chi ha ricevuto il vaccino anti-Covid, è spuntato anche un cartello con un rimando a Primo Levi.

Sul posto si trovano i poliziotti della Digos, delle volanti e i carabinieri.