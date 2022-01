Covid, manifestazione No green pass e No vax ad Aosta

Una cinquantina di cittadini no green pass/no vax si sono riuniti sotto palazzo regionale per manifestare contro "la politica" e "il clima di odio alimentato da alcuni componenti del consiglio regionale". La manifestazione è stata pre allertata in questura. I manifestanti hanno il veto di parlare con i giornalisti "perché non si fidano". Rivolti verso la sede del consiglio regionale mostrano cartelli con la scritta "restiamo in vigile attesa".