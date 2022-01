Incendi: rogo boschivo sopra La Thuile, in arrivo elicottero

I vigili del fuoco stanno operando in frazione Thovex del comune di La Thuile per un incendio boschivo. Sul posto sono intervenuti il nucleo antiincendio boschivo della Forestale e la squadra del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco.

Vista l'impervietà dei luoghi, è stata richiesta l'attivazione dell'elicottero della protezione civile per le operazione dì spegnimento.