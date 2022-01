Covid, Valle d'Aosta verso conferma zona arancione

I numeri sulla situazione epidemiologica collocano anche per questa settimana la Valle d'Aosta in zona arancione. Il tasso di occupazione dei reparti ordinari è il più alto di Italia (50,3%), in base a quanto si apprende, nella scheda sugli indicatori decisionali che accompagna il monitoraggio Iss-ministero della Salute settimanale sul Covid. Il bollettino diffuso ieri dalla Regione sulla base dei dati dell'Usl riporta sette pazienti in Terapia intensiva, collocando la Valle d'Aosta nella fascia arancione anche rispetto a questo parametro (33 posti disponibili).