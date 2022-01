Criminalità, boom di truffe informatiche in Valle d'Aosta

Anche in Valle d'Aosta nel 2021 gli indici relativi alla criminalità sono tornati a crescere. "Non c'è stato il lockdown come nel 2020 quindi i delitti sono in lieve aumento", ha spiegato il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio sociale della procura di Aosta.

In dettaglio i delitti commessi lo scorso anno segnalati alla procura di Aosta sono stati 2.818, 759 in più rispetto al 2020 (2.059). I furti sono stati 591, 50 in più dell'anno precedente, le truffe e le frodi informatiche 576 (+217), i danneggiamenti 389 (+93), i delitti informatici 96 (+91), le violenze sessuali 10 (+8), i casi di ricettazione 23 (+16), le lesioni dolose 113 (+32), le minacce 112 (+12).