Covid: 427 nuovi casi in Vda, sette ricoverati in intensiva

Sono 427 i casi di positività al Covid emersi in Valle d'Aosta, a fronte di 2.462 tamponi effettuati, in base al bollettino quotidiano diffuso dall'amministrazione regionale. I guariti sono 538, facendo scendere il totale degli attuali positivi a quota 5.874. In terapia intensiva i ricoverati sono sette (erano sei nel bollettino precedente) mentre nei reparti ordinari si trovano 75 pazienti (erano 76). In isolamento domiciliare restano 5.792 persone.