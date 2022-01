Covid: Montagnani, clima esasperato ma i dati parlano chiaro

Polemiche, insulti social, e sistematica messa in dubbio dei dati forniti in via ufficiale da Usl e Regione. A fronte di un clima sul web "ormai esasperato, fra tensione e forse follia, dove si sono create fazioni ideologiche sia dalla parte no vax, sia dalla parte sì vax tutto quello che posso dire è che ciò che vedo con i miei occhi: in Terapia intensiva ci finisce il 98 per cento di persone non vaccinate". È il commento del primario della Terapia intensiva e coordinatore dell'emergenza sanitaria in Valle d'Aosta, Luca Montagnani. "Dal punto di vista ideologico non sta a me convincere le persone, però i fatti parlano chiaro. Al momento, nel reparto, ci sono solo persone non vaccinate, zero dosi, per essere chiari" mentre in generale chi viene preso in carico dalle cure intensive "e ha un ciclo di vaccinazione, anche incompleto, nella quasi totalità dei casi finisce in Rianimazione per altre patologie".