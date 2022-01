Incendio autobus a Saint-Christophe, nessun coinvolto

Un autobus è andato in fiamme stamane nel comune di Saint-Christophe. Non risultano persone coinvolte. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

Il pullman Iveco andato a fuoco appartiene alla Vita spa (Valdostana impresa trasporti pubblici automobilistici) di Arnad. Il mezzo pesante era parcheggiato all’esterno di un’autorimessa della società in località Grande Charrière, a Saint-Christophe. A bordo non c’erano persone.

“Non abbiamo adesso motivi per dire che il rogo possa essere di origine dolosa”, spiega uno dei responsabili della società, Giorgio Bechis, contattato dall’ANSA. “Le cause dell’incendio - prosegue - sono in corso di accertamento. Abbiamo chiesto i verbali dell’intervento dei vigili del fuoco. Il veicolo sarà sottoposto a perizia anche da parte dei tecnici della casa costruttrice”.

Vita gestisce servizi di trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta, linee interregionali di gran turismo e trasferimenti privati dai aeroporti e stazioni ferroviarie da e per la Valle d’Aosta.