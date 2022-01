Covid: Usl Vda, stipulato accordo con clinica Saint-Pierre

L'Usl ha stipulato un accordo con la clinica Isav di Saint-Pierre relativo a 20 posti letto da destinare a pazienti lungodegenti non Covid. Questo permetterà di liberare il reparto di Geriatria del Beauregard di Aosta che sarà destinato ai malati positivi al virus. I primi pazienti saranno trasferiti domani.

Inizialmente l'azienda sanitaria voleva ricavare posti letto Covid nel reparto di Ortopedia, sullo stesso piano della Neurologia e della Gastroenterologia del Parini e già adibiti a Covid 2 e Covid 1, ma il tasso di occupazione dei pazienti in Ortopedia non lo ha consentito. Tuttavia il reparto è stato ridimensionato per destinare parte del personale alle cure Covid.