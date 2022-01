Covid, trattativa con clinica S.Pierre per 20 posti letto

Venti posti letto per i pazienti della Geriatria così da poter ricavare un altro reparto da destinare ai malati Covid. Di questo parleranno alle 14 durante un incontro fra Usl, assessorato alla Sanità e la clinica Isav di Saint-Pierre: l'obiettivo è trovare un accordo per ricavare 20 posti letto nella struttura privata dove ospitare pazienti non Covid che sarebbero dovuti andare in carico alle Geriatria, così da poter trasformare quest'ultimo reparto, nell'ospedale Beauregard, in un ulteriore reparto Covid.

I ricoverati Covid nei reparti ordinari ieri erano 76, sui circa 80 posti attualmente disponibili al Parini (18 in Neurologia, 18 in Gastroenterologia, 14 in Malattie infettive e 30 in Chirurgia generale).