Assessore Vda chiede 'trattamento speciale' no vax, è bufera

"I dati della rianimazione e dei reparti Covid (che sono quelli che decidono la retrocessione o il mantenimento di un colore) sono incontrovertibili e ci dicono qual è la vera causa dell'aumento dei ricoveri: la mancata copertura vaccinale dell'intera popolazione. Quelli che oggi intasano gli ospedali a causa dei sintomi della maledetta influenza sono perlopiù non vaccinati" e quelli che "scientemente scelgono di sfidare la malattia e di lasciare che ad inocularsi siano gli altri con la scusa della dittatura sanitaria o di altre amenità meriterebbero davvero un trattamento speciale. Quantomeno che si pagassero fino all'ultimo centesimo le cure conseguenti al loro testardo andare contro corrente". Lo scrive su Facebook l'assessore regionale ai Beni culturali, turismo sport e commercio Jean-Pierre Guichardaz, commentando la notizia dell'ingresso della Valle d'Aosta in zona arancione.

Il post ha causato molte reazioni sul web, fra cui lo sfogo di Daniele Pieiller, candidato alle ultime regionali e piccolo imprenditore di montagna che in un video rilanciato su molte chat dice: "Solo una bestia inferocita, spaventata e con la mente malata (unica scusante per l'assessore) può augurare il male a chi è ammalato e augurarsi un 'trattamento speciale' per quelli in rianimazione".

"Quanto odio, quanta ignoranza e quante falsità nelle sue parole", prosegue Piellier, che vede nelle dichiarazioni dell'assessore un'aggressione verso concittadini "che hanno fatto una scelta legittima (con sacrifici personali importanti)".

Adu, politici su no vax per nascondere responsabilità - “In questi giorni abbiamo assistito a una serie di dichiarazioni di diversi politici locali contro i non vaccinati. Il presidente Lavevaz e gli assessori Caveri e Guichardaz hanno inveito contro una parte non insignificante dei loro cittadini, con una rabbia che pare proporzionale, paradossalmente, al grado di impotenza e incapacità dei politici stessi”. Lo scrive Adu Vda – che si dice favorevole al vaccino obbligatorio - in una nota. “Le dichiarazioni dei politicanti – prosegue la nota – soprattutto se non accompagnate da provvedimenti reali, servono solo a cercare capri espiatori” e a “nascondere le responsabilità del governo regionale”. Adu, nel chiedere al governo regionale di smettere di “fare tweet, post o comunicati stampa contro i vaccinati”, accusa: “Lavevaz è lo stesso che in piena pandemia si era inventato una legge autonomista anti Covid che occhieggiava ai no vax”, Caveri “non ha saputo preparare la scuola alle prevedibili ondate di contagi e di Dad” e Guichardaz “delira su trattamenti speciali per i non vaccinati che si ammalano”.