Ghiacciatori bloccati, soccorsi nella notte a Cogne

Due ghiacciatori in difficoltà sono stati tratti in salvo nel corso della notte a Cogne, nel vallone di Valeille.

Di nazionalità straniera, hanno chiesto aiuto sulla via del rientro dalla cascata Eaux des Cristaux. Erano stanchi ma in buone condizioni di salute e, una volta portati a valle, non hanno avuto bisogne di cure.

Sulla cascata di ghiaccio è intervenuta via terra una squadra composta da guide del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza. I vigili del fuoco hanno illuminato con una fotoelettrica la parete e con il gruppo Tas (Topografia applicata al soccorso), prima della partenza dei soccorritori, confermato il punto esatto in cui i due ghiacciatori erano bloccati grazie alle coordinate fornite dagli stessi scalatori.