Covid, oltre 18 mila persone non vaccinate in Valle d'Aosta

E' superiore alla media italiana - pur non essendo la più alta tra le regioni e le province autonome - la percentuale di popolazione che in Valle d'Aosta non ha ricevuto neppure una dose di vaccino contro il Covid-19 e che non risulta neanche guarita negli ultimi 180 giorni. Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal governo e aggiornato a ieri mattina.

In particolare tra i 70 e i 79 anni i soggetti totalmente scoperti dal siero e che non risultano guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi sono 1.038, pari al 7,97% della popolazione in questa fascia di età, a fronte di una media nazionale del 5,82%. Tra i 60 e i 69 anni sono 1.819, l'11,23% (7,57%), tra i 50 e i 59 anni 2.505, il 12,02% (9,61%), tra i 40 e i 49 anni 2.597, il 15,06% (12,77%), tra i 30 e i 39 anni 1.457, l'11,67% (11,48%), tra i 20 e i 29 anni 884, il 7,7% (6,92%), tra i 12 e i 19 anni 1.531, il 16,37% (15,05%), tra i 5 e gli 11 anni 6.061, l'81,24% (74,83%). Soltanto gli over 80 - 352, pari al 3,61% - sono di poco sotto la media italiana (3,7%). Complessivamente si tratta di 18.244 individui, a partire dai 5 anni di età, non ancora immunizzati.

Gli over 50 non ancora vaccinati sono 5.714, in calo rispetto ai 6.042 di una settimana fa.

La Valle d'Aosta da lunedì sarà l'unica regione italiana in zona arancione. A incidere sono in particolare i dati sui ricoveri, la cui analisi, ha detto ieri il presidente della giunta, Erik Lavevaz, "ci porta a riflessioni severe nei confronti della scelta di non vaccinarsi. Emerge infatti che della totalità dei positivi Covid curati nel nostro nosocomio la stragrande maggioranza (42 persone) o non ha il vaccino oppure è vaccinata in maniera inefficace (da più di 120 giorni). Colpisce in particolare che sei dei sette pazienti Covid in terapia intensiva non abbiano ricevuto il vaccino".