Covid: in Vda 440 nuovi casi e un decesso, 8 in intensiva

Sono 440 i casi di Covid-19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 1.555 tamponi effettuati. Per la prima volta dal 27 dicembre scorso il numero dei nuovi contagiati è superato da quelli dei guariti, che toccano quota 505. Si registra un decesso, che porta il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 495.

Sale a otto il numero di persone ricoverate in terapie intensiva (nel bollettino precedente erano sei), valore che, in caso di ulteriore aumento, avvicinerebbe la regione alpina al limite della zona rossa. Aumenta anche il numero di ricoverati nei reparti ordinari, toccando quota 67 (ieri erano 63). Il numero degli attuali positivi scende a 5.853.