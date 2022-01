Scuola, in Valle d'Aosta confermato rientro in classe

(ANSA) - AOSTA, 08 GEN - È confermata per lunedì 10 gennaio 2022 la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado anche in Valle d'Aosta. Lo rende noto l'assessorato regionale all'Istruzione. Il rientro in classe per i circa 17 mila studenti valdostani (dalle scuole dell'infanzia alle secondarie di secondo grado) avverrà secondo le misure anti Covid-19 adottate con il decreto-legge numero 1 del 7 gennaio 2022.

La Sovraintendenza agli studi dell'assessorato regionale all'Istruzione ha convocato per mercoledì 12 gennaio una conferenza di servizio per i dirigenti scolastici al fine di avere un quadro preciso della situazione nelle varie istituzioni ed affrontare le eventuali problematiche connesse alla ripresa delle lezioni.

Con il nuovo decreto-legge viene, inoltre, esteso l'obbligo vaccinale (senza limiti di età) al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e degli Istituti tecnici superiori. (ANSA).