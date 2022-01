Covid: 682 nuovi positivi, sei ricoverati in terapia intensiva

(ANSA) - AOSTA, 08 GEN - Sono 682 i casi di Covid-19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore a fronte di 3.444 tamponi effettuati. I guariti sono 426, portando il totale degli attuali positivi al coronavirus a 4.527. Salgono a sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (nel precedente bollettino erano cinque) mentre rimangono 42 i ricoverati nei reparti ordinari dell'ospedale Parini di Aosta. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.479. Restano 491 i decessi legati al Covid.

I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Valle d'Aosta. (ANSA).