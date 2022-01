Covid, oltre 6 mila over 50 non vaccinati in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta sono oltre 6 mila (6.042) gli over 50 che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione contro il Covid-19. Il dato emerge dal report settimanale pubblicato dal governo, aggiornato a questa mattina.

In particolare nella fascia compresa tra i 50 e i 59 anni, i soggetti totalmente scoperti dal siero e che non risultano nemmeno guariti dal Covid negli ultimi 180 giorni sono 2.667 (pari al 12,8% della popolazione di questa fascia di età, la media italiana è del 10,3%). Tra i 60 e i 69 anni sono 1.926 (11,89%, media italiana dell'8,16%), tra i 70 e i 79 anni 1.075 (8,25%, media italiana del 6,22%), sopra gli 80 anni 374 (il 3,84%, media italiana del 3,96%).