Covid, Grand Hotel Royal e Golf Courmayeur chiude alcuni giorni

In una fase della stagione turistica con pochi stranieri e la pandemia da Covid-19 che dilaga ormai ovunque, il Grand Hotel Royal e Golf di Courmayeur ha deciso di chiudere per alcuni giorni durante la settimana del 10 gennaio, invitando gli ospiti già prenotati a posticipare il loro soggiorno. L'obiettivo, si legge in una nota, è di rinforzare ancora gli "standard di controllo, di igienizzazione quindi di tutela degli ospiti e dello staff interno".

"Così, in questa fase così acuta della pandemia, scegliamo di fermarci qualche giorno per rinforzare ancora le certezze che ci caratterizzano da sempre: igiene assoluta, sanificazione profonda sistematica, gestione dei flussi ottimizzata, analisi continua della situazione interna", commenta in il direttore, Massimo Chiappo Buratti.