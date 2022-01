Scuola: lunedì rientro, in Vda niente screening di massa

Lunedì per gli studenti valdostani riprenderanno le lezioni. "Al momento l'intenzione è di tenere aperte tutte le scuole di ogni ordine e grado - dice la sovrintendente agli Studi, Marina Fey - e dopo, in base all'andamento dell'epidemia ed eventuali criticità in alcune scuole, faremo le valutazioni del caso con l'Unità di supporto".

Nel frattempo, è in evoluzione la situazione rispetto ai docenti sospesi per non aver rispettato l'obbligo vaccinale. "Per ora abbiamo ricevuto una trentina di decreti di sospensione - prosegue Fey -, alcuni potrebbero aver regolarizzato la propria posizione, altri potrebbero essersi contagiati e quindi una volta guariti possono rientrare in servizio".

La speranza "è che non ci siano molti docenti positivi e ci auguriamo di reggere con eventuali sostituzioni e supplenze".

Non ci sarà uno "screening prima del rientro, ma ci auguriamo che in futuro possano essere sistematici".

La "situazione è complessa, - conclude Marina Fey - ma ci auguriamo di riuscire a mantenere la didattica in presenza rispettando l'equilibrio fra diritto all'istruzione alla salute".