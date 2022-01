Covid: Bertschy, dati sanitari non lasciano margini a Foire

"Niente è ufficiale perché non c'è ancora una delibera di Giunta che annulla la Fiera a gennaio, ma le valutazione sui dati sanitari non lasciano margini e rendono evidente la situazione sia per quel che riguarda la nostra regione sia per le regioni limitrofe. Si tratta quindi di capire se annullare l'evento o riproporlo e prima di tutto dobbiamo sapere come la pensano gli artigiani, che sono il cuore della Fiera". Così l'assessore allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy.

L'email in cui si chiede il parere degli artigiani è stata inviata questa mattina alle 11, e nel giro di poche ore sono arrivate oltre 200 risposte con pareri favorevoli allo slittamento della Millenaria in primavera.