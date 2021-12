Viabilità: approvato progetto completamento variante SS27

E' stato approvato il progetto esecutivo di completamento della variante della Strada statale 27 del Gran San Bernardo. Lo ha comunicato l'Anas alla Regione Valle d'Aosta, annunciando l'avvio delle attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell'opera.

"Accogliamo con favore il rispetto dei tempi che abbiamo dichiarato e atteso per il 2021, è importante che l'impegno reciproco assunto con Anas prosegua: rispettare il più possibile gli impegni. Le interlocuzioni con Anas, i sopralluoghi sui cantieri e la procedura di commissariamento dell'opera sono risultati determinanti per accelerare le procedure per la realizzazione di un'opera attesa e di grande importanza per i comuni della vallata del Gran San Bernardo, come abbiamo dichiarato in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni di Etroubles e di Saint-Oyen" dichiara l'Assessore Carlo Marzi.

Nel frattempo è iniziato l'intervento di rimozione e di trattamento ambientale nelle aree su cui insistono i cumuli di smarino e in primavera, appena le condizioni meteo lo consentiranno, si avvierà il processo di ripristino del verde naturale.