Frana Val Ferret, causa civile al Comune di Courmayeur

I figli dei coniugi Mattioli, la coppia morta dopo essere stata travolta da una colata detritica in Val Ferret nell'agosto del 2018, hanno avviato un'azione civile contro il Comune di Courmayeur.

La prima udienza è fissata per il 5 aprile al tribunale di Aosta.

A seguito della morte di Vincenzo Mattioli e Barbara Gulizia, 71 e 69 anni, di Milano, era stato aperto un fascicolo penale, che è stato archiviato il 22 aprile dello scorso anno. "Lo facciamo innanzitutto per sensibilizzare sulla pericolosità di quell'area a cui i miei genitori erano molto legati - spiega Simone Mattioli -, affinché vengano prese ulteriori misure di protezione rispetto a quelle che poi il Comune ha preso dopo la tragedia".