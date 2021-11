Vaccini: per insegnanti valdostani piattaforma dedicata

A seguito dell'estensione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico, che scatterà il 15 dicembre, la sovrintendenza agli studi ha messo a disposizione del personale docente ed educativo della Valle d'Aosta una piattaforma per prenotare la vaccinazione. Possono iscriversi senza limiti di età sia chi non ha fatto alcuna dose, sia chi è in attesa delle dosi successive alla prima e con il Green pass in scadenza entro il 31 dicembre 2021 (e non hanno ancora una prenotazione confermata prima del 14 dicembre). Il format della Sovrintendenza dovrà essere compilato entro martedi' 30 novembre. Le vaccinazioni saranno somministrate al Centro polifunzionale Grand Place di Pollein.