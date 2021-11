Covid: salgono a 599 i contagiati attuali in VdA

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Con 45 nuovi casi positivi a fronte di 10 guarigioni, il numero di positivi attuali in Valle d'Aosta arriva a 599. I pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri scendono da 2 a 1, mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 15, uno in più di ieri. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta. Sono 479 le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina. (ANSA).