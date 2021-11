Covid: sindaco Aosta, resistenze a mascherina ideologiche

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - È scattato questa mattina l'obbligo di mascherina nel centro storico di Aosta, definito con un'ordinanza del sindaco Gianni Nuti che sarà in vigore per tutti i fine settimana e nei giorni di festa fino al 9 gennaio.

"La stragrande maggioranza delle persone è al corrente dell'ordinanza e la sta rispettando - commenta Nuti - rimane una sacca di resistenza per chi la disattende deliberatamente in ragione di una presa di posizione ideologica e di discutibile valore. Ci sono poi persone che non sanno di doverla indossare".

Per informare chi non sa dell'ordinanza "stiamo valutando, dopo averne discusso nel Cosp di questa mattina, di inserire totem e sistemi di informazione per spargere la voce nell'immediato, dovremo anche specificare con giusta evidenza la notizia su tutti i siti che intercettano turisti". Rispetto ai controlli, "saranno intensificati, compatibilmente con il numero di forze dell'ordine a disposizione". (ANSA).