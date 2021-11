Covid: apre reparto 0 all'ospedale Parini di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "In via precauzionale apriremo oggi il reparto Covid-0, per non rischiare che ci siano difficoltà gestionali in Malattie infettive nel fine settimana". Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl di Aosta, Guido Giardini: "Trasferiremo i primi pazienti in giornata". Il reparto Covid 0 è stato allestito nel Day Hospital del Parini e ha 16 posti letto da destinare a pazienti contagiati.

Nella microcomunità "polmone" di Variney ci sono 19 malati, quindi "la situazione in ospedale è sotto controllo; stiamo procedendo a ritmo spedito con la somministrazione di anticorpi monoclonali, sulla base delle segnalazioni che arrivano dalle Unità speciali di continuità assistenziale. Siamo intorno ai 20 trattamenti a settimana, fra i più alti in Italia, e questo contribuisce a tenere la situazione ospedaliera sotto controllo". Su fronte contagi, "siamo in piena fase epidemica - conclude Giardini -. Difficile dire in che fase della salita siamo, per fortuna i nuovi positivi giornalieri sono rimasti sotto i 100". (ANSA).