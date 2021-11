Due persone di 52 e 46 anni sono rimaste ferite oggi poco prima delle 9,30 in un incidente stradale avvenuto sulla la strada regionale per Emarese. Un'auto ha tamponato un furgone, fermo sul ciglio della strada. Dai primi accertamenti, l'autista avrebbe detto di essere stato abbagliato dal sole e di non aver visto il mezzo. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Sul posto oltre al 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.