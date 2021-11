Regione: Marguerettaz (Uv), maggioranza può andare avanti

(ANSA) - AOSTA, 06 NOV - "Questa maggioranza è nella condizione di portare avanti i suoi compiti. Il banco di prova per quanto riguarda la tenuta saranno i prossimi fondamentali passaggi che arriveranno a breve, ovvero Defr e bilancio regionale". Lo dice il capogruppo dell'Union Valdôtaine Aurelio Marguerettaz dopo l'episodio di giovedì, quando alla coalizione di governo sono mancati i numeri per l'approvazione di una mozione sulla tampon tax a causa del ritorno dei franchi tiratori. Marguerettaz al riguardo commenta: "Si tratta di incidenti di percorso che si potrebbero evitare, anche perché non danno assolutamente una bella immagine all'esterno". Su quanto detto dal presidente Erik Lavevaz, che ha evocato l'ipotesi di rimettere il mandato "se le cose non vanno bene", Marguerettaz aggiunge: "Il suo è un richiamo alla responsabilità perché il momento lo richiede. Se ci sono problemi emergano. Ma non si fa un buon servizio alla Valle creando instabilità occulte che non si capisce dove vogliano arrivare". (ANSA).