Green pass, manifestanti tornano in piazza ad Aosta

I manifestanti contro il green pass protestano ancora ad Aosta: questa mattina si sono radunati sotto palazzo regionale per poi dirigersi in piazza Chanoux.

Sono circa un centinaio ed espongono vari cartelli con scritte frasi come: "Tu obbedisci perché finisca ma è perché obbedisco che non finirà", "La scienza senza etica non è al servizio dell'umanità", e ancora "Emergenza democratica, sveglia".