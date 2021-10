Regione: Pcp verso resa conti, lunedì assemblea

Progetto Civico Progressista verso la resa dei conti. Lunedì sera è stata convocata l'assemblea di Pcp, organo consultivo composto dai candidati alle regionali, alle comunali di Aosta e dai rappresentanti delle forze politiche che hanno aderito al progetto. Tra i punti all'ordine del giorno c'è quello che approfondirà "l'orientamento rispetto alla maggioranza regionale". Sarà l'occasione per il confronto tra la linea assunta dalle consigliere regionali Erika Guichardaz e Chiara Minelli e quella degli altri cinque componenti del gruppo Pcp in Regione. Tra le ipotesi della vigilia c'è quella che vedrebbe Guichardaz e Minelli pronte, in Consiglio Valle, a spostarsi in minoranza fondando un nuovo gruppo, voce corroborata dal fatto che le due consigliere alla prossima assemblea presenteranno altre 3 tra interrogazioni e interpellanze alla giunta. Guichardaz tuttavia, sull'eventualità della creazione di un nuovo gruppo, risponde: "Noi stiamo rispettando il programma per il quale ci siamo presentati, gli altri invece no. Al limite sono loro che devono andare via da Pcp". Molto dipenderà dai rapporti di forza che emergeranno dall'assemblea.