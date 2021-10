Sci, tutto pronto a Cervinia per apertura stagione

E' tutto pronto a Cervinia per l'avvio della stagione dello sci. Gli impianti di risalita apriranno al pubblico sabato 16 ottobre alle 8,15. L'accesso degli sciatori è consentito dietro presentazione di green pass e documento in corso di validità, salvo che per i minori di 12 anni, e con mascherina chirurgica o ffp2 indossata correttamente, a coprire bocca e naso. A effettuare i controlli alla partenza degli impianti saranno il personale della Cervino spa e le forze dell'ordine: gli sciatori sono invitati a presentarsi documenti alla mano e con il Green pass, sia cartaceo che digitale, pronto per la scansione, in modo da velocizzare l'accesso. Lo skipass, giornaliero o plurigiornaliero, potrà essere acquistato esclusivamente online.

Per il primo weekend stagionale si scierà sul ghiacciaio di Plateau Rosà ma è in funzione da alcuni giorni l'innevamento artificiale in modo da consentire a breve di aprire anche altre piste del comprensorio tra Italia e Svizzera.