Marché Vert Noel aprirà il 20 novembre

Aprirà i battenti il prossimo 20 novembre il "Marché Vert Noël", il mercatino di Natale che verrà allestito fino al 6 gennaio 2022 nell'Area del Teatro Romano e in piazza Arco d'Augusto. Gli stand espositivi al Teatro Romano saranno 35: tre, doppi, sono destinati agli operatori che svolgeranno l'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; 14 stand per il settore alimentare; 13 per quello non alimentare. Inoltre uno stand verrà destinato alla sezione valdostana dell'Ana e uno sarà a disposizione del Comune di Aosta per attività di servizio e promozione e/o per iniziative di particolare interesse.

All'Arco d'Augusto, invece, verranno allestiti nove stand, sette dedicati agli operatori commerciali limitatamente ai servizi e attività promozionali di sviluppo e agli artigiani, ai produttori agricoli, alle imprese produttrici del settore non alimentare, e due messi a disposizione, rispettivamente, del Comune e di altri enti per particolari finalità.