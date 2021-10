Corpo di un uomo trovato in un torrente della val Ferret

La guardia di finanza di Entreves ha recuperato il corpo di un uomo sulla riva di un torrente della val Ferret. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Si presume che sia rimasto in acqua almeno una settimana. E' stato notato nel primo pomeriggio da una coppia di escursionisti, che hanno dato l'allarme. Non sono stati trovati segni (gioielli o tatuaggi) utili all'identificazione. Non risultano inoltre denunce di persone scomparse nella zona. Nei prossimi giorni la procura conferirà l'incarico per l'autopsia. la salma è stata portata al cimitero di Aosta.