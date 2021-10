Tennis, quattro Top 25 al Courmayeur Ladies Open

Ci sono anche quattro giocatrici tra le migliori 25 al mondo nel tabellone del primo Courmayeur Ladies Open, torneo di tennis in programma dal 25 al 31 ottobre ai piedi del Monte Bianco. In palio ci sono gli ultimi punti disponibili per le Wta Finals 2021, con le migliori otto giocatrici del mondo, che si svolgeranno a novembre in Messico.

Tra le più attese a Courmayeur ci sono Maria Sakkari, 26enne greca che ha appena fatto il suo ingresso tra le top-10 Wta (è al quinto posto); la 24enne svizzera Belinda Bencic, vincitrice dell'oro olimpico a Tokyo (17/a); la 27enne tunisina Ons Jabeur (nona); e la kazaka Elena Rybakina, numero 22 al mondo. Tra le azzurre scenderà in campo Camila Giorgi (38/a), reduce dalla vittoria qualche settimana fa a Montreal, oltre a Jasmine Paolini e Martina Trevisan.