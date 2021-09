Morto Giorgio Lorenzini, a lungo consigliere comunale

E' morto Giorgio Lorenzini, a lungo amministratore del Comune di Aosta. Aveva 82 anni.

Noto anche per il suo impegno calcistico nelle formazioni aostane da giovane, ex impiegato della Cogne, Lorenzini negli anni Novanta è stato per due mandati assessore alle Finanze e per uno responsabile dello Sport. Fino al 2000 è stato consigliere comunale. Ha mosso i suoi primi passi in politica con il Partito Repubblicano Italiano poi, dopo una parentesi in Stella Alpina, aveva militato nell'Union Valdôtaine. La scomparsa di Lorenzini risale a sabato 25 settembre ma la famiglia ha preferito darne l'annuncio solo oggi.