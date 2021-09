Covid: terza dose, è l'Usl a contattare i pazienti

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - I soggetti immunodepressi individuati per essere sottoposti alla terza dose di vaccino saranno contattati direttamente dall'Usl della Valle d'Aosta.

"Come da indicazioni del Ministero della Salute - spiegano dall'azienda sanitaria - sono per il momento candidati a ricevere una dose aggiuntiva di vaccino i soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o che presentano marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici".

I vaccini usati per la dose aggiuntiva (a distanza di almeno 28 giorni dalla II dose) saranno Pfizer o Moderna. L'azienda sanitaria fa inoltre sapere che "nella sede vaccinale di Aosta - Palaindoor vengono effettuate sedute di inoculazione delle prime dosi il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 20.30". Da oggi al 24 settembre sono disponibili 900 posti. I minorenni (prima dose) saranno vaccinati il martedì (domani, 21 settembre, sono ancora disponibili 120 posti). Per accedere è necessario prenotare al servizio infovaccini. (ANSA).