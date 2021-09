Vda ai tempi di Dante, conferenza Barbero al teatro Splendor

La conferenza di Alessandro Barbero, dal titolo "Il tempo di Dante, in Valle d'Aosta", in programma martedì 14 settembre, alle 21, è stata spostata da Palazzo regionale al Teatro Splendor. Spostamento che consentirà un aumento dei posti disponibili.

Il modulo di prenotazione per la partecipazione alla serata, per coloro che non abbiano già ricevuto conferma del posto, sarà nuovamente attivato da sabato 11 settembre, a partire dalle 10 sul portale del Sistema bibliotecario https://biblio.regione.vda.it/ fino ad esaurimento posti.

L'evento sarà anche trasmesso in streaming sullo stesso portale.

"Considerato il grande interesse suscitato dalla conferenza di Alessandro Barbero - dichiara l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz.- abbiamo ritenuto opportuno e necessario rivalutare la sede di svolgimento dell'evento di Palazzo regionale che, con soli 80 posti disponibili, a causa delle normative Covid-19, non soddisfaceva più le richieste di presenza del pubblico valdostano. Abbiamo così optato per il Teatro Splendor di Aosta che garantisce una capienza, in tempi di pandemia, di oltre 200 posti permettendo così ad un numero decisamente più ampio di valdostani di poter assistere alla conferenza".