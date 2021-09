Scuola, a Cogne inaugurazione ufficiale anno scolastico

E' prevista lunedì 13 settembre a Cogne l'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico 2021/2022 in Valle d'Aosta. Alla cerimonia, in programma alle 10,30, saranno presenti l'Assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, e la Sovraintendente agli studi, Marina Fey, oltre al Sindaco del Comune di Cogne, Franco Allera, e alla dirigente scolastica, Sonia D'Auria.

Alle 17 la cerimonia proseguirà ad Aosta, nell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" (sede di via Chambéry - "ex geometri"), dove verranno scoperte le targhe del nuovo Centro regionale istruzione adulti (CRIA) e dell'Istituzione scolastica che, a partire da quest'anno, avvierà il nuovo percorso quinquennale professionale di Gestione delle acque e risanamento ambientale (Gara) "per ampliare l'offerta formativa rivolta agli studenti delle scuole superiori, ponendo un'attenzione particolare alle caratteristiche del nostro territorio" come riportato in una nota.