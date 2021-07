Tennis: a Courmayeur un torneo Wta 250

(ANSA) - AOSTA, 28 LUG - L'Italia torna ad ospitare un torneo di tennis Wta sul cemento indoor. L'evento è in calendario dal 23 al 31 ottobre prossimi presso il Courmayeur Sport Center, ai piedi del Monte Bianco. Sarà un evento importante del calendario internazionale, poiché si giocherà nell'ultima settimana prima delle Wta Finals. È dunque possibile che qualche giocatrice ancora in lizza per il Masters, e bisognosa degli ultimi punti, possa decidere di recarsi a Courmayeur per tentare l'ultimo assalto. Il montepremi in palio sarà di 235 mila 238 dollari.

Per l'Italia, tradizionalmente legata alla terra battuta, questo torneo è una novità quasi assoluta.

L'evento si inserisce in un contesto di rinascita per il tennis femminile italiano: dopo gli anni d'oro - con campionesse del calibro di Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci - il movimento si sta riprendendo. Oltre a Camila Giorgi (uscita ai quarti alle Olimpiadi, e che ha nel cemento indoor la sua migliore superficie), si è creato un gruppo di ragazze in crescita. Il buon momento è simboleggiato dalle recenti vittorie in Billie Jean King Cup (grazie al successo in Romania, l'Italia è a un passo da ritorno nel Gruppo Mondiale) e dagli ottimi risultati della romagnola Lucia Bronzetti. (ANSA).