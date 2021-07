Covid: due nuovi positivi in Valle d'Aosta in 24 ore

(ANSA) - AOSTA, 17 LUG - Sono due i nuovi positivi al Coronavirus individuati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 383 persone sottoposte a tampone. Non si registrano nuovi guariti, così il totale degli attuali contagiati sale da 22 a 24, tutti in isolamento domiciliare. Nessuno infatti è ricoverato in ospedale e le vittime dall'inizio della pandemia restano 473. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della salute-Istituto superiore di sanità. (ANSA).