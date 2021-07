Gdf, prima ufficiale donna assegnata in Valle d'Aosta

La tenente Noemi Bernardi, 25enne di origine aquilane, è la prima ufficiale donna della guardia di finanza in servizio in Valle d'Aosta. E' stata assegnata al Gruppo della guardia di finanza di Aosta nei giorni scorsi.

Ha frequentato dal 2016 l'accademia della guardia di finanza, laureandosi in Giurisprudenza. Il comandante territoriale, colonnello Massimiliano Re, formula all'ufficiale, al suo primo incarico, "i migliori auspici di un proficuo lavoro, orientato alla tutela degli interessi economico-finanziari del paese e al bene della collettività".