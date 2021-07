Alpinista cade in crepaccio, estratto dai compagni

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - Un alpinista straniero è caduto in un crepaccio sul Breithorn centrale, nel massiccio del Monte Rosa, ed è stato estratto dai suoi compagni di cordata. Lo ha raggiunto via terra un tecnico del soccorso alpino valdostano (sav). Altre guide del sav e militari del soccorso alpino della guardia di finanza sono in cammino. L'elicottero infatti non è riuscito ad avvicinarsi a causa delle nubi che si trovano a circa 3.000 metri di quota.

L'infortunato sta percorrendo con il soccorritore la via del rientro verso il colle del Breithorn e le sue condizioni non paiono gravi. Sarà visitato dal medico di equipaggio dell'elisoccorso quando raggiungerà una quota utile per l'atterraggio dell'elicottero. (ANSA).