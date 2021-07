Casinò S.Vincent, passivo 7 milioni per bilancio 2020

L'Assemblea dei soci della Casinò de la Vallée spa (Regione Valle d'Aosta al 99,9% e Comune di Saint-Vincent) ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che si è chiuso con un passivo di 7 milioni di euro. Passivo provocato dalla chiusura della casa da gioco per vari mesi a causa dell'emergenza Covid e, in parte, dalla revoca dell'omologa del concordato preventivo (poi omologato definitivamente). La Giunta regionale ha anche nominato Marco Girardi come Presidente del Collegio sindacale e Antonella Lucchese come Sindaco effettivo, cui si è aggiunto Stefano Distilli, nominato dall'Assemblea.