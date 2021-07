Casinò: Caveri, si apre fase delicatissima

"Si apre per la nostra casa da gioco una fase delicatissima sia dal punto di vista strategico che operativo e la figura del dottor Buat, grazie al suo solido curriculum professionale, è in grado di assicurare competenza, profonda conoscenza dell'azienda e un impegno a tempo pieno: requisiti necessari per una governance che possa affrontare le sfide poste dalla difficile congiuntura. Il suo mandato infatti è quello di operare nel rispetto dei contenuti del decreto di omologa del Tribunale di Aosta, in particolare nel pieno soddisfacimento dei creditori della Società e nel contempo per un rilancio dell'attività di gioco". Così l'assessore regionale alle partecipate, Luciano Caveri, commenta la nomina di Rodolfo Buat quale nuovo amministratore unico della Casinò de la Vallée spa.