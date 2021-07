Sport, al via da Verrès staffetta tricolore dedicata a Zanardi

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - Verrès è una delle tre località italiane scelte per ospitare le partenze di 'Obiettivo tricolore', la staffetta voluta da Alex Zanardi lo scorso anno per riunire l'Italia in un grande abbraccio dopo il lockdown.

Settanta atleti paralimpici si passeranno di mano in mano il testimone, percorrendo l'Italia in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche, tutti al grido di 'Forza Alex' (il 19 giugno 2020 l'atleta era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a bordo della sua handbike).

Lunedì 5 luglio Verrès organizzerà una serata aperta al pubblico, all'insegna della cultura dello sport paralimpico e, martedì 6 luglio, un villaggio sportivo sempre con l'obiettivo di divulgare i valori dello sport paralimpico. In questa seconda giornata avverrà anche la partenza della staffetta, prevista alle ore 10 da Piazza Challant. Alessia Refolo e Giorgia Bonetti partiranno in tandem e dovranno raggiungere piazza Ottinetti a Ivrea, città natale della Refolo. La loro frazione sarà di circa 30 chilometri. La staffetta verde si unirà l'11 luglio a Bologna ai percorsi rosso e bianco (che partiranno il 4 luglio da La Villa, in provincia di Bolzano, e il 5 luglio da Lecco) per poi proseguire lungo l'Italia in un unico serpentone tricolore che sbarcherà in Sicilia, con l'arrivo previsto a Catania domenica 25 luglio. (ANSA).