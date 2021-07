Vaccino, 6.000 persone lo rifiutano in Valle d'Aosta

Sono circa 6.000 le persone che in Valle d'Aosta non hanno confermato la prenotazione per la vaccinazione contro il Covid-19.

"Un po' sono persone contrarie al vaccino, alcuni magari erano scettici e andrebbero ripescati", spiega il dottor Guido Giardini, direttore sanitario dell'Usl. "Noi - aggiunge - stiamo facendo dei comunicati continui per provare a convincerli a riprenotarsi e a riconfermarsi. Abbiamo fatto anche un open day il 29 giugno con Janssen per gli ultra sessantenni, che però ha avuto un'adesione scarsa, meno di 100 persone. L'idea è di lanciare una nuova adesione per martedì prossimo, abbiamo circa 3.000 dosi" del vaccino di J&J.

"Tendenzialmente - afferma Giardini - chi vuole vaccinarsi anticipa la prenotazione sul portale. I giovani danno una buona riposta: alcuni che avevano prenotazione a fine luglio e metà agosto si sono anticipati a questi giorni. C'è invece una quota di persone ultracinquantenni che non si sono confermate".

In Valle d'Aosta "le persone vaccinabili sono circa 110 mila, compresi gli over 12". Al momento "hanno ricevuto la prenotazione i giovani fino ai 16, la fascia 12-15 la riceverà a breve previo accordo con i pediatri".