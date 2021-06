Torna festa Celtica in val Veny ma con programma ridotto

Torna Celtica, la grande festa giunta alla 25/a edizione e dedicata alla cultura celtica, ma in un'edizione ridotta a causa del Covid. La manifestazione, ribattezzata per l'occasione "Scintille di...", si svolgerà sabato 3 e domenica 4 luglio nel bosco del Peuterey in Val Veny (Courmayeur), con una piccola anticipazione per i bambini giovedì 1 e venerdì 2 luglio nell'area megalitica di Saint Martin de Corléans ad Aosta.

Il programma è ridotto. Spiegano gli organizzatori: "Preparare la manifestazione in un momento particolare come questo ha costretto a operare delle scelte, rinunciando ad alcuni momenti e a molti eventi tradizionalmente presenti : non ci sarà il mercatino artigianale, non saranno presenti gruppi di rievocazione storica, non vi saranno i numerosi workshop e animazioni così come l'accensione del Grande Fuoco, non sarà previsto il servizio di ristorazione, né le navette per la Val Veny ed eventi serali. Si tratta di una decisione sofferta, ma inevitabile, per poter rispettare pienamente le norme di sicurezza e realizzare comunque l'appuntamento tanto atteso".

Gli eventi in programma saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria e posti limitati.