Scattano il 3 luglio i Saldi in Valle d'Aosta

Dal 3 luglio 2021 parte la stagione dei saldi in Valle d'Aosta. Fino al 30 settembre "possono essere effettuate vendite di fine stagione o saldi per un massimo di sessanta giorni consecutivi" come si legge in una nota di ConfCommercio Vda.

"Nei periodi in "zona rossa", con la chiusura forzata dei negozi purtroppo gli acquirenti hanno riversato una parte degli acquisti online - sottolinea Graziano Dominidiato, presidente Confcommercio VdA - ma con l'avvio dei saldi speriamo di poter recuperare le liquidità necessarie alle aziende ma soprattutto di ristabilire quel rapporto di fiducia e fidelizzazione con il commerciante sotto casa notevolmente ostacolato dal forzato distanziamento sociale. Vendite promozionali e saldi sono finalizzati, anche, a sostenere la ripartenza, nonché la ripresa del sistema commerciale valdostano favorendo condizioni di competitività ed efficienza".