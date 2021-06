Regione: ok ad assestamento bilancio, aumento 129 milioni

La Giunta regionale ha approvato il primo disegno di legge di assestamento del bilancio 2021, che prevede un incremento di 129 milioni euro a valere sull'avanzo di amministrazione 2020. Di questi 80 milioni sono destinati alle misure di sostegno all'economia a favore delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie, colpite dall'emergenza Covid-19.

Gli interventi - come precisato in una nota - sono molteplici: dal bonus per le partite Iva ai contributi, dagli investimenti alle indennità per i lavoratori che abbiano subito perdite di reddito a causa dell'emergenza. Inoltre, 27,6 milioni di euro sono destinati al finanziamento straordinario della spesa sanitaria regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica ed è previsto uno stanziamento aggiuntivo di 3 milioni di euro per il potenziamento dei servizi nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria. Infine, 15 milioni sono destinati alla compensazione delle minori entrate al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio regionale.

Il disegno di legge sarà ora trasmesso con procedura d'urgenza al Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta per il parere previsto e al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.