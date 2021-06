Verso chiusura reparto Covid ospedale Parini

Con il continuo calo di pazienti positivi al Coronavirus ancora ricoverati si avvia verso la chiusura l'ultimo reparto Covid ancora aperto all'ospedale Parini di Aosta.

"L'idea è quella di poterlo chiudere se non la prossima settimana, nei giorni successivi", anticipa la dottoressa Silvia Magnani, responsabile della Strutture malattie infettive del nosocomio regionale. In questo modo il Parini "potrà riprendere tutto il resto dell'attività, con i posti letto che aveva in precedenza".

Sono cinque i positivi ricoverati in base all'ultimo bollettino quotidiano emesso dalla Regione Valle d'Aosta. I pochi pazienti che rimarranno "potranno andare nella microcomunità di Variney", trasformata nei mesi scorsi in un centro Covid, e "qualcuno potrà venire in Malattie infettive", aggiunge Magnani.

Nel 2020 l'ultimo reparto Covid dell'ospedale regionale era stato chiuso l'11 giugno.